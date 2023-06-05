آخرها الخطة الإندونيسية.. هل تنجح مبادرات السلام في وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟

عرضت مجموعة من الدول مبادرات لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، في ظل الصراع العسكري الحاصل بينهما، وكان أحدث تلك المبادرات "الخطة الإندونيسية".

وما بين الدراسة والتباحث وتباين المواقف تجاهها، تبقى تلك المبادرات طي الأدراج ما لم تتحقق بالفعل على أرض الواقع وتنهي الحرب الروسية الأوكرانية.

"التجربة الكورية"

تشبه خطة إندونيسيا للسلام، التي طرحت في أوائل يونيو/حزيران، مبادئ حل أزمة شبه الجزيرة الكورية بعد نشوب الحرب بين الشمال والجنوب في خمسينيات القرن الماضي.

وتشمل الخطة وقفا فوريا لإطلاق النار من كلا الجانبين، وانسحاب القوات الروسية والأوكرانية على بعد 15 كم من مواقعها الحالية، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بينهما.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المبادرة نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في المنطقة المجردة من السلاح، وإجراء استفتاءات تحت إشراف منظمات عالمية؛ من أجل "التأكيد بشكل موضوعي على إرادة غالبية السكان" في المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا.

كما أبدت إندونيسيا استعدادها للمشاركة في جميع العمليات وإرسال جيشها كجزء من مهمة حفظ السلام.

وقال وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو إنه واثق من فعالية الخطة التي طرحها، معتبرا أن هذه الإجراءات قد أثبتت جدواها في التجربة الكورية.