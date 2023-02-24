الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة متعددة السنوات بالمليارات لميزانية الدفاع

وفي السياق، قالت القناة 12 العبرية، إنه "وبموجب الميزانية الجديدة لوزارة الدفاع تقرر زيادة ذخيرة الجيش الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع طالبت بالحصول على 70 مليار شيكل، ووزارة المالية عرضت 59 مليار.

وأوضحت القناة أنه "وخلال المشاورات التي جرت بين جميع الأطراف تنازل المسؤولون الأمنيون عن بعض القضايا، الأمر الذي أدى للاتفاق على الخطة بمبلغ 68 مليار شيكل، والتي سيتم إدراجها بميزانية الدولة".

وحسب القناة العبرية، فإنه "تم التوافق بين الأطراف المجتمعة على أنه سيكون من الممكن الحصول على معاش تجسيري لعناصر الجيش الإسرائيلي فقط في سن 67، وليس كما هو مطلوب من قبل الجيش في سن الـ 60".

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية أجرت جلسة استثنائية ومطولة لمناقشة ميزانية الدولة، وذلك تمهيداً لطرحها أمام الهيئة العامة للكنيست من أجل المصادقة عليها، وسط خلافات كبيرة بين وزراء الحكومة ووزارة المالية.