الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة متعددة السنوات بالمليارات لميزانية الدفاع
صادقت الحكومة الإسرائيلية، على خطة متعددة السنوات بمليارات الشواكل خاصة بميزانية وزارة الدفاع، والتي وصلت إلى 68 مليار شيكل (أكثر من 18 مليار دولار أمريكي)، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.
يأتي ذلك، بموجب اتفاق توصل إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الهدف منه "تحسين نظامي الأمن والجيش".
وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، إن "الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن ميزانية وزارة الدفاع هو الأول منذ عام 2015، ويعالج القضايا المتعلقة بالخدمة الإلزامية بالجيش الإسرائيلي ورواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية".
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن "خطة الميزانية الجديدة ستشمل حوافز لجنود الجيش الإسرائيلي لضمان بقائهم بالخدمة وعدم تسريحهم"، مشيرة إلى أن الجنود الإسرائيليين سيحصلون على رواتب وخدمات أفضل.
ولفتت الصحيفة، إلى أن "الخطة متعددة السنوات تشمل مخططاً لاتفاقية رواتب للضباط والجنود مع التركيز على القادة من التشكيلات القتالية والتكنولوجية، بما في ذلك تحسين حقوقهم وفقاً للظروف الاقتصادية بإسرائيل".
وفي السياق، قالت القناة 12 العبرية، إنه "وبموجب الميزانية الجديدة لوزارة الدفاع تقرر زيادة ذخيرة الجيش الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع طالبت بالحصول على 70 مليار شيكل، ووزارة المالية عرضت 59 مليار.
وأوضحت القناة أنه "وخلال المشاورات التي جرت بين جميع الأطراف تنازل المسؤولون الأمنيون عن بعض القضايا، الأمر الذي أدى للاتفاق على الخطة بمبلغ 68 مليار شيكل، والتي سيتم إدراجها بميزانية الدولة".
وحسب القناة العبرية، فإنه "تم التوافق بين الأطراف المجتمعة على أنه سيكون من الممكن الحصول على معاش تجسيري لعناصر الجيش الإسرائيلي فقط في سن 67، وليس كما هو مطلوب من قبل الجيش في سن الـ 60".
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية أجرت جلسة استثنائية ومطولة لمناقشة ميزانية الدولة، وذلك تمهيداً لطرحها أمام الهيئة العامة للكنيست من أجل المصادقة عليها، وسط خلافات كبيرة بين وزراء الحكومة ووزارة المالية.