سوناك رداً على شائعة استقالته: "سأناضل حتى اليوم الأخير"
علّق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على شائعاتٍ ترددت عن نيته إعلان الاستقالة قبل موعد الانتخابات القادمة، بالتأكيد على أنه سيواصل "النضال حتى اليوم الأخير" من الحملة الانتخابية.
وخلال رحلة إلى جنوب أفريقيا، أشار سوناك إلى أنه لم يفكر بالاستقالة، وأكد أن سيستمر في المعركة الانتخابية، قائلًا: "لن أتوقف عن النضال من أجل مستقبل بلادنا".
وقال سوناك إنه لم يفكر في الاستقالة.
وجاءت التصريحات تعليقًا على شائعة انتشرت مؤخرًا، خاصة بعد مغادرته فرنسا مبكرًا وعدم إكماله حضور مراسم إحياء ذكرى إنزال قوات الحلفاء في نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.
وأثار ذلك سيلا من الانتقادات، سواء من معارضيه، أو من معسكره، أو من ممثلي قدامى المحاربين، وصلت إلى حدّ إطلاق شائعات عن استقالة وشيكة.
وتتوقع استطلاعات الرأي هزيمة سوناك في الانتخابات أمام حزب العمال.