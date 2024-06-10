سوناك رداً على شائعة استقالته: "سأناضل حتى اليوم الأخير"

علّق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على شائعاتٍ ترددت عن نيته إعلان الاستقالة قبل موعد الانتخابات القادمة، بالتأكيد على أنه سيواصل "النضال حتى اليوم الأخير" من الحملة الانتخابية.

وخلال رحلة إلى جنوب أفريقيا، أشار سوناك إلى أنه لم يفكر بالاستقالة، وأكد أن سيستمر في المعركة الانتخابية، قائلًا: "لن أتوقف عن النضال من أجل مستقبل بلادنا".

وقال سوناك إنه لم يفكر في الاستقالة.