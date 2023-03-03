حضور لافت لـ"العباءات الحمراء" في إسرائيل.. الاحتجاج على طريقة "قصة خادمة"

وسط الاحتجاجات المشتعلة في إسرائيل، خطفت العديد من النساء المتظاهرات، الأضواء، بعد ظهورهن بشكل لافت أثار العديد من التساؤلات.

وشاركت عشرات النساء الإسرائيليات، في المظاهرات، وهن يطأطئن رؤوسهن، ويتشحن بعباءات حمراء، ويعتمرن أغطية رأس بيضاء.

وظهرت نحو 150 من صاحبات العباءات الحمراء، بشكل لافت في ساحة "ديزنغوف بتل أبيب، السبت الماضي، قبل انطلاق المسيرات والمظاهرات.