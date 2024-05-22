بسبب المثلية الجنسية.. توقيف ناشط وداعية انتقدا رئيس الحكومة السنغالية

أوقفت الشرطة السنغالية الناشط باه دياكاتي والداعية الشيخ أحمد تيديان نداو في داكار بعد مهاجمتهما لرئيس الوزراء عثمان سونكو على خلفية تعليقاته الأخيرة حول المثلية الجنسية.

وانتقد الناشط باه دياخاتي، الذي اعتقل يوم الاثنين 20 مايو، من قبل شعبة البحث الجنائي (الشرطة القضائية)، في شريط فيديو عثمان سونكو، بعد تصريحه الأخير حول موضوع المثلية الجنسية يوم الخميس الماضي.

وانتقد الداعية الشيخ أحمد تيديان نداو، الذي اعتقلته الأجهزة نفسها يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء في مقطع فيديو آخر لما وصفه بالرضا عن المثلية الجنسية.

وكان رئيس الوزراء السنغالي قد حذّر الغربيين من أن نشاطهم لصالح المثليين والأقليات الجنسية يمكن أن يصبح "سببا جديدا للحرب" مع بلاده.

وحث سونكو الغربيين على احترام الخصائص الثقافية لبلاده وغيرها، وقال إنه "لم يكن هناك أي اضطهاد لهذه الفئة على الإطلاق" ما اعتبره المنتقدون تساهلا مع المثلية الجنسية.

وذكر مصدر سنغالي أنّ الرجلين يخضعان للتحقيق بتهمة "الإساءة" لرئيس الحكومة و"نشر أخبار كاذبة".

وتُعتبر المثلية الجنسية سلوكا منحرفا في السنغال، إذ يعاقب القانون "الأفعال غير الطبيعية مع شخص من نفس الجنس" بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.