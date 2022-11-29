موسكو: لم يكن أمامنا خيار سوى إلغاء محادثات "نيو ستارت" النووية مع أمريكا

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنه لم يكن أمامها "خيار آخر" سوى إلغاء المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن عمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية، وفق ما ذكرت وكالات أنباء روسية حكومية.

وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إن "واشنطن كانت تريد مناقشة استئناف عمليات التفتيش بينما كانت لدى موسكو أولويات أخرى".