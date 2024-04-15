مفاجأة كشفت عنها إيران بعد استهداف قاعدة "نفاطيم" الجوية الإسرائيلية

تعرضت قاعدة "نفاطيم" العسكرية الجوية الإسرائيلية، ليل السبت، لعشرات الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران خلال هجومها الواسع على عدد كبير من المواقع ضمن "بنك الأهداف" الإسرائيلي لطهران.

وجاء استهداف القاعدة من جانب إيران، التي كشفت صراحة تعمدها قصفها بصواريخ "خيبر" الباليستية، ضمن "الفصل الأول" من الرد الإيراني على إسرائيل كعقاب لها على قصف سفارتها في دمشق.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن القاعدة المذكورة كانت منطلقاً للهجوم على قنصلية طهران في العاصمة السورية، وهي الحادثة التي اغتالت خلالها إسرائيل 7 من أبرز قاعدة الحرس الثوري وعلى رأسهم محمد رضا زاهدي.