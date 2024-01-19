أوكرانيا: ترامب يتجنّب التواصل مع زيلينسكي
كشفت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن مصدر مقرب من الرئاسة الأوكرانية، أن المسؤولين في إدارة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، غير قادرين على الاتصال بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أو مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اللذين يتجنبان الاتصال بمسؤولي كييف أو تلقي اتصالات منهم.
ونقلت بوليتيكو عن مصدر لم تفصح عنه قوله: "لا يوجد اتصال ثابت بين المسؤولين الأوكرانيين وفريقَيْ ترامب وجونسون... يبدو أن الافتقار إلى التواصل مقصود، ولكن (نأمل) قد يتغير بعد الانتخابات. باختصار، ما أفهمه هو أن أوكرانيا تحاول، وترامب وجونسون يتجنبون".
وفي المقابل، أشاد الرئيس الأمريكي السابق بعلاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفها بالجيدة، وأعرب عن إعجابه برئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الرافض للمجابهة مع روسيا.
وتابعت الصحيفة أن ترامب قال في مقابلة أجراها معه الصحفي شون هينيتي من قناة "فوكس نيوز": "توافقت مع بوتين... تعرفون أنه من الجيد التوافق مع أشخاص مثل بوتين، كما أجريت محادثات مع الرئيس الصيني شي، وعلاقاتي معه رائعة... لو فازت هيلاري كلينتون، لكانت لديكم حرب نووية مع كوريا الشمالية وكيم جونغ أون، الذي توافقت معه أيضًا".
وأضاف أنه من الجيد التوافق مع "أشخاص يملكون الأسلحة النووية القوية".
وقال ترامب إن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان اقترح إعادتي للرئاسة الأمريكية".
وتابع: "إنه رجل ذكي ولامع ومحترم للغاية".
كما أكد ترامب أن "الجميع خافه واحترمه" عندما كان رئيسًا.
وقالت الصحيفة: هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب بشكل إيجابي عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال في حديث لشبكة "فوكس نيوز" مؤخرًا، إن الرئيس الروسي "سياسي ذكي للغاية وماكر للغاية"، وإن وسائل الإعلام الأمريكية تكرهه عندما يتحدث عن بوتين بهذه الصورة.
والإثنين الماضي، حقق ترامب فوزًا ساحقًا بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا.
وتابعت "بوليتيكو"، أن ترامب كشف - مرارًا وتكرارًا- أنه إذا ما أعيد انتخابه، فإنه يعتزم التوصل إلى حلّ للصراع بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط.
لكن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، ردّ على كلمات الرئيس الأمريكي السابق، قائلاً إن هذه مشكلة معقدة للغاية لا يمكن حلها بهذه البساطة.
من جهته، رفض رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، يوم الخميس، التعهد بأن يفرج أعضاء الكونغرس في نهاية المطاف عن المساعدات لأوكرانيا. وقال: "إن الوضع الراهن بشأن هذه القضية غير مقبول".