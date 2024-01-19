أوكرانيا: ترامب يتجنّب التواصل مع زيلينسكي

كشفت صحيفة "بوليتيكو" نقلاً عن مصدر مقرب من الرئاسة الأوكرانية، أن المسؤولين في إدارة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، غير قادرين على الاتصال بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أو مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اللذين يتجنبان الاتصال بمسؤولي كييف أو تلقي اتصالات منهم.

ونقلت بوليتيكو عن مصدر لم تفصح عنه قوله: "لا يوجد اتصال ثابت بين المسؤولين الأوكرانيين وفريقَيْ ترامب وجونسون... يبدو أن الافتقار إلى التواصل مقصود، ولكن (نأمل) قد يتغير بعد الانتخابات. باختصار، ما أفهمه هو أن أوكرانيا تحاول، وترامب وجونسون يتجنبون".

وفي المقابل، أشاد الرئيس الأمريكي السابق بعلاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفها بالجيدة، وأعرب عن إعجابه برئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الرافض للمجابهة مع روسيا.