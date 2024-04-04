مشاهد قاسية لقمع التظاهرات المنددة بنتنياهو (فيديو)

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل، مشاهد عنف قاسية تمارسها الشرطة بحق متظاهرين إسرائيليين شاركوا، أمس الثلاثاء، بالتظاهرات الداعية لرحيل حكومة بنيامين نتنياهو.

واتهم نشطاء إسرائيليون، وسائل الإعلام العبرية بتعمد طمس الحقائق، والتركيز على محاولات إظهار المتظاهرين، ومنهم أفراد عائلات الأسرى، بأنهم مارسوا العنف ضد الشرطة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن شخصيات سياسية وأمنية عديدة تصريحات، توحي بأن المتظاهرين هم من مارسوا العنف، وحاولوا اقتحام الحواجز في تظاهرات القدس المحتلة.

ذروة خطيرة

وزعم رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في حديثه لصحيفة "دافار"، أن التظاهرات بلغت ذروة خطيرة عقب وصول المحتجين إلى مقر رئيس الوزراء الرسمي ومحاولتهم اقتحام الحواجز.

وحذر مراقبون من أن التظاهرات هذه المرة "تشذ عن القواعد المقبولة، وتمس بقدرة أجهزة الأمن على حماية النظام العام، ويمكنها أن تؤدي إلى احتكاك عنيف بين المتظاهرين وعناصر الأمن".

وحذر "الشاباك" الأسبوع الماضي، من أن محاولة اقتحام المتظاهرين للمقر الشخصي لعائلة نتنياهو في "فيلا قيساريا" المطلة على الساحل، واختراقهم للحواجز الأمنية، قد يعني اضطرار عناصر الأمن لإطلاق الرصاص عليهم؛ مما يعني كارثة محتملة.

رواية عكسية موثقة

لكن على الرغم من ذلك، يتناقل نشطاء إسرائيليون، الأربعاء، مقاطع فيديو عبر منصة (X) تظهر سحل إسرائيليات شاركن بالتظاهرات في القدس المحتلة.

ونشر حساب على (X) يحمل اسم "ليرحل مجرمو إخفاق 2023"، مقطع فيديو عنيفًا، بينما تسحل الشرطة إسرائيليات تظاهرن ضد نتنياهو.