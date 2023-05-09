معاملة بالمثل.. الصين تطرد دبلوماسية كندية من شنغهاي
أعلنت الصين، الثلاثاء أنها ستطرد القنصل الكندية في شنغهاي ردًّا على خطوة مماثلة، بعد أن قالت أوتاوا إنها ستطرد دبلوماسيًّا صينيًّا تتّهمه بالسعي لترهيب نائب كندي على خلفية انتقادات وجَّهها إلى بكين.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن "الصين قررت إعلان جينيفر لين لالوند القنصل العامة لكندا في شنغهاي شخصًا غير مرغوب فيه" مضيفة أنها "طلبت منها مغادرة الصين قبل الـ13 من أيار/مايو".
وكانت أوتاوا طردت أمس الإثنين، دبلوماسيًّا صينيًّا تتّهمه بالسعي لترهيب نائب كندي وعائلته على خلفية انتقادات وجَّهها إلى بكين.
وجاء في بيان لوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي "قرَّرت كندا إعلان تشاو وي شخصًا غير مرغوب فيه".
وأضاف البيان: "لن نتسامح مع أيّ شكلٍ من أشكال التدخل في شؤوننا الداخلية. تمَّ تحذير دبلوماسيين في كندا من أنهم إذا انخرطوا في هذا النوع من السلوك فسيتم طردهم".
ويأتي طرد الدبلوماسي الصيني في أعقاب تنديد النائب الكندي مايكل تشونغ بتقرير نشرته صحيفة "غلوب آند ميل" الأسبوع الماضي أفاد بأن الحكومة تغاضت عن تدخل بكين في الشؤون الكندية.