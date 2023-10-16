استطلاع: الأمريكيون يريدون إبعاد المدنيين بغزة عن الأذى

أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس، أن أغلبية الأمريكيين المنتمين للحزبين الجمهوري والديمقراطي يريدون أن تساعد بلادهم في إبعاد الأذى عن المدنيين الفلسطينيين في غزة وسط الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس، لكن دعم الرأي العام الأمريكي لإسرائيل في الصراع الحالي يبدو أقوى مما كان عليه في الماضي.

وأوضحت نتائج الاستطلاع، الذي استمر يومين وانتهى يوم الجمعة، موافقة 78% من المشاركين، بينهم 94% من الديمقراطيين و71% من الجمهوريين، على عبارة تقول إنه "يجب على الدبلوماسيين الأمريكيين العمل بنشاط على خطة للسماح للمدنيين بالفرار من القتال في غزة والانتقال إلى بلد آمن".

واختلف 22% من المشاركين مع هذا الرأي.