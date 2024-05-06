إيران: وكالة الطاقة الدولية تجري عمليات تفتيش "غير مسبوقة"

كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، الاثنين، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري عمليات تفتيش "غير مسبوقة" للمنشآت النووية الإيرانية.

وجاءت تصريحات إسلامي، خلال مؤتمر نووي في محافظة أصفهان وسط البلاد، فيما وصل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران للقاء مسؤولين كبار.

وقال إسلامي "وفقًا لتقارير الوكالة، عام 2023 تم إجراء 22% من عمليات التفتيش في العالم في إيران، في حين إن القدرة المركبة لا تتجاوز 3% من القدرة العالمية"، لافتًا إلى أنه "لم يتم إجراء مثل هذا التفتيش في تاريخ أي دولة".

وبين أن "التعاون مع الوكالة الذرية في إطار الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي، يأتي في مقدمة سياسات الجمهورية الإسلامية".

وأكد أن بلاده لديها "3% من القدرة النووية في العالم في حين إن 22% من قدرات التفتيش لدى الوكالة تخص أنشطتنا وهذا أمر غير مسبوق في التاريخ".

وأكد إسلامي خلال حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية، أن إيران "مثل العديد من الدول، ستقوم بتوسيع التكنولوجيا النووية بإرادة حازمة".

وأضاف قائلًا: "نستهدف مضاعفة محطات الطاقة النووية ثلاث مرات، وسنعمل بجدية أكبر وأسرع من أجل نشر وتوسيع التكنولوجيا النووية للوصول إلى طاقة نظيفة ومستدامة".

وطالب إسلامي الوكالة الدولية بأن تقوم بدورها دون ضغوط سياسية، لافتا إلى أن إيران ستبني أول مركز تدريب دولي للعلوم والتكنولوجيا النووية في أصفهان خلال الشهرين المقبلين.

وكان غروسي حذر من أن إيران زادت كمية اليورانيوم المخصب لديها والتي يمكن استخدامها في التصنيع المحتمل للأسلحة.