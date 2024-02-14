أرمينيا تتهم أذربيجان بالسعي وراء طموحات إقليمية جديدة

تصاعدت حدة الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان، الثلاثاء، إثر اشتباك على الحدود أسفر عن مقتل 4 جنود أرمينيين، وسط تبادل للاتهامات بين البلدين القوقازيين المتنازعين.

وارتفعت حدة التوتر بين البلدين مع اتهام يريفان أذربيجان بأن لديها طموحات إقليمية جديدة، وهو ما تنفيه باكو بشدة، منذ سيطرتها على منطقة "ناغورني قره باغ" الانفصالية في أيلول/سبتمبر.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان، الثلاثاء "إن وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار باتّجاه مواقع قتالية أرمينية في منطقة نركين هاند، ما أدى إلى مقتل أربعة وإصابة آخر من الجانب الأرميني".

لكن حرس الحدود الأذربيجانيين أشاروا إلى أن التحرّك جاء "للرد" على "استفزاز" الاثنين من قبل الجنود الأرمينيين أدى إلى إصابة جندي أذربيجاني بجروح، وفق باكو.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الجنود الأرمينيين فتحوا النار مرّتين في وقت متقدّم الاثنين على قرية كوخانابي في منطقة تووز (شمال شرق).

وبعد انتهاء العملية، الثلاثاء، أكد حرس الحدود الأذريون "تدمير الموقع العسكري الذي انطلقت منه هذه النيران... بالكامل"، متوعدة بأن "الرد سيكون أكثر شدة وحزما على أي استفزاز" عند الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

ورفضت وزارة الدفاع الأرمينية، من جانبها، هذه الاتهامات، معتبرة أنها "لا تمت إلى الواقع بصلة"، متّهمة باكو بـ "تقويض" الجهود الرامية إلى "استقرار جنوب القوقاز وأمنه".