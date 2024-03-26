رغم انتمائهم الجمهوري.. داعمون للمنسحبة هيلي يرفضون التصويت لترامب

لا يزال بعض الجمهوريين الذين دعموا المرشحة المنسحبة من السباق الرئاسي الأمريكي، نيكي هيلي، يرفضون دعم الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وذهبت الوكالة في تقرير، إلى أن "بعض داعمي هيلي السابقين قد يصوّت على مضض للرئيس الحالي جو بايدن أو حتى طرف ثالث مستقل".

وتُشير المقابلات، التي أجرتها الوكالة مع أنصار هيلي، إلى "أنهم يمكن أن يسيروا في اتجاهات مختلفة: البعض يدعم ترامب، والبعض الآخر يذهب إلى بايدن، وآخرون يبحثون عن خيارات طرف ثالث، أو يتجنبون اتخاذ قرار بشأن السباق الرئاسي حتى الآن".

وقال إريك تاننبلات، أحد المانحين منذ فترة طويلة للحزب الجمهوري والذي كان الرئيس المشارك لحملة هيلي في جورجيا، إن "الأمر متروك لترامب لكسب دعم أولئك الذين دعموا هيلي، وعليه أن يستحق ذلك".

وفي المقابل، شهدت الساحة الانتخابية عودة مترددة لبعض داعمي هيلي للتصويت للرئيس السابق ترامب.