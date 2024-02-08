مدّعي "الجنائية الدولية": لدينا تحقيق نشط حول حرب غزة

أبدى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأربعاء، "قلقاً بالغاً إزاء الصور الآتية من غزة"، كاشفاً عن إجراء تحقيق نشط حول الحرب.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة "فرانس برس" في باريس حول سير التحقيقات التي يجريها مكتبه بشأن جرائم حرب يحتمل أن تكون قد ارتُكبت في النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس، قال خان "لدينا تحقيق نشط".

وتتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وفظائع في المعارك الدائرة بينهما منذ 4 أشهر.

وأضاف خان: "نحن نحاول جمع أدلّة، وسنتحرّك عندما تبلغ الأدلّة المستوى المناسب، وهذا أمر يقرّره قضاة" المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع: "يجب على كل شخص أن يشعر بقلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة. يجب على كلّ شخص لديه قلب أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون".

وأوضح المدّعي العام أن التحقيقات التي يجريها مكتبه لا تنحصر بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بل تشمل سائر مناطق النزاع في العالم "سواء تعلّق الأمر بالروهينغا أو غزة أو أوكرانيا أو السودان".

وذكّر خان بأنّه أدلى بالعديد من التصريحات وقام بالعديد من الخطوات في ما يتعلّق بالنزاع الراهن.

وقال: "لقد كنت أول مدّع عام يذهب إلى إسرائيل ويدخل رام الله، ولقد ذهبت إلى معبر رفح".

والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست في 2002، هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم، التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم، بما فيها الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضدّ الإنسانية.

وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقاً بشأن إسرائيل وحماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلّحة بشبهة احتمال ارتكاب جرائم حرب.

وسبق لخان أن أشار إلى أن هذا التحقيق "توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف، منذ الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023".

لكنّ فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في إسرائيل غير المنضوية في المحكمة.