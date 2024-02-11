الكونغرس الأمريكي يوافق رسميًّا على بيع تركيا مقاتلات إف-16

أعلن السفير الأمريكي في تركيا الأحد، أن الكونغرس "وافق" رسميًّا على بيع مقاتلات إف-16 لتركيا؛ ما ينهي أشهرًا من المفاوضات بين واشنطن وأنقرة في هذا الصدد، وفق ما نقلت وكالة الأنياء الفرنسية.

وقال السفير جيف فليك في رسالة نشرتها السفارة الأمريكية في أنقرة على منصة إكس إن "قرار (...) الكونغرس بالموافقة على أن تحوز تركيا أربعين مقاتلة اف-17 و79 مجموعة للتطوير يشكل تقدمًا كبيرًا".

وكانت الحكومة الأميركية وافقت في الـ26 من كانون الثاني/يناير الفائت على هذه الصفقة البالغة قيمتها 23 مليار دولار، وذلك بعد ثلاثة أيام من مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وتم إبلاغ الكونغرس الأمريكي في اليوم نفسه بالطلب التركي في شأن المقاتلات، وكان أمامه خمسة عشر يومًا لإبداء رفضه، الأمر الذي لم يحصل.

وأوضح مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لم توافق على بيع المقاتلات إلا بعدما تلقت من تركيا في شكل ملموس أدوات مصادقتها على انضمام السويد إلى حلف الأطلسي؛ ما يعكس الطابع البالغ الحساسية للمفاوضات التي سبقت التوصل إلى الاتفاق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عطَّل انضمام السويد إلى الحلف طوال عشرين شهرًا، مشترطًا موافقة أمريكية "متزامنة" على بيع المقاتلات لبلاده.