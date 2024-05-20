أوكرانيا تستهدف مصفاة سلافيانسك الروسية بطائرة مسيرة

ذكرت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء" اليوم الاثنين، أن هجومًا بطائرة مسيّرة ألحق أضرارًا بمصفاة سلافيانسك الروسية للنفط في منطقة كراسنودار.

وسلافيانسك مصفاة خاصة تبلغ طاقتها الإنتاجية أربعة ملايين طن متري من النفط سنويًّا، أي ما يعادل نحو 80 ألف برميل يوميًّا، وفقًا لرويترز.

وفي سياق متصل، قالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان، اليوم الاثنين، إنها أسقطت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها القوات الروسية في هجوم خلال الليل وعددها 29.

وقال حاكم منطقة ميكولايف جنوبي البلاد عبر تطبيق "تيليجرام" إنه جرى إسقاط 16 طائرة مسيرة فوق المنطقة، وإن الحطام ألحق أضرارًا بمسكن خاص وتسبب باندلاع حريق.

كما أسقطت الدفاعات الجوية ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة لفيف غربي البلاد، دون أن يبلغ المسؤولون المحليون هناك عن وقوع أضرار.

واستهدف الهجوم أيضًا منطقتي أوديسا وبولتافا بطائرات مسيرة، بالإضافة إلى مهاجمة منطقة خاركيف بصاروخ بالستي من طراز إسكندر-إم.

وتكثف روسيا منذ أسابيع هجماتها بطائرات مسيرة وصواريخ في أنحاء أوكرانيا؛ ما ألحق أضرارًا جسيمة ببنية الطاقة التحتية لديها.

وقال دميترو ليخوفي المتحدث باسم الجيش الأوكراني للتلفزيون الوطني، اليوم، إن القوات الأوكرانية أسقطت كل الطائرات المسيرة من طراز شاهد التي أطلقتها روسيا على مدى الأسبوع المنصرم، وعددها 90 طائرة.