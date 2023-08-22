بسبب تصريف مياه فوكوشيما.. الصين تستدعي سفير اليابان

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت السفير الياباني لديها، بعدما قالت طوكيو إنها ستبدأ بتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط الهادئ هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: "استدعى نائب وزير الخارجية سون ويدونغ سفير اليابان هيديو تارومي للاحتجاج على إعلان الحكومة اليابانية أنها ستبدأ تصريف مياه فوكوشيما الملوثة نوويًا في البحر".

وكانت اليابان قد قالت في وقت سابق اليوم إنها ستبدأ في 24 أغسطس آب تصريف أكثر من مليون طن من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما المنكوبة للطاقة النووية في إطار خطة حكومية لتفكيك المحطة التي تديرها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو).

من جانبه وصف جون لي رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج عملية تصريف المياه بأنها "غير مسؤولة"، وقال إن المدينة "ستُفعل على الفور" ضوابط الاستيراد على المأكولات البحرية اليابانية من مناطق تشمل العاصمة طوكيو وفوكوشيما اعتبارا من يوم الخميس.

وقالت كوريا الجنوبية في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها لا ترى مشكلة في الجوانب العلمية أو الفنية للخطة، لكنها لا توافق عليها أو تدعمها بالضرورة.

وتقول اليابان إنه سيتم تنقية المياه لإزالة معظم العناصر المشعة باستثناء التريتيوم، وهو نظير للهيدروجين يصعب فصله عن الماء.

وذكر مسؤول ياباني أن نتائج الفحص الأول لمياه البحر بعد التصريف ربما تُنشر في بداية سبتمبر أيلول، كما ستقوم اليابان أيضا بفحص الأسماك في المياه القريبة من المحطة وتنشر نتائج الفحوص على الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة.