تايوان تحشد جيشها بعد بدء الصين تدريبات "عقابية"‎

حشد الجيش التايواني قواته، وقال إنه واثق من قدرته على حماية الجزيرة، بعد أن بدأت الصين تدريبات "عقابية" تستمر يومين حول تايوان، اليوم الخميس، فيما قالت إنه رد على "تصرفات انفصالية".

جاءت التدريبات في مضيق تايوان وحول مجموعات من الجزر، التي تسيطر عليها تايوان، التي تقع قرب الساحل الصيني، بعد 3 أيام فقط من تولي لاي تشينغ تي منصبه رئيساً لتايوان، وهو رجل تبغضه بكين باعتباره "انفصالياً".

ونددت الصين، التي تعتبر تايوان التي تحكم ديمقراطياً جزءاً من أراضيها، بالخطاب الذي ألقاه لاي، الاثنين، ودعا فيه الصين إلى وقف تهديداتها، ووصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الثلاثاء، لاي بأنه "سافر".