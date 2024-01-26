فقدان النفوذ في أفريقيا يؤرّق البرلمان الأوروبي

حذّر خبراء البرلمان الأوروبي من تأخر بروكسل في قبول "الحقائق الجديدة" لحكم الأنظمة العسكرية في منطقة الساحل، أو المخاطرة بخسارة ما تبقى من نفوذ الهيئة الأوروبية لصالح روسيا والصين.

واحتدم النقاش داخل البرلمان الأوروبي حول معضلة تراجع النفوذ الغربي في دول إفريقية كانت لوقت قريب تجمعها بالنيجر ومالي وبوركينافاسو وتشاد علاقات مترسخة.

فقدان النفوذ "كارثة"

وقال مدير برنامج الساحل الإقليمي في مؤسسة "كونراد أديناور" في مالي أولف ليسينغ، خلال جلسة استماع للشؤون الخارجية والتنمية في البرلمان الأوروبي: "إنها كارثة أن نرى مدى فقدان الاتحاد الأوروبي لنفوذه في منطقة الساحل" وفق ما كشف موقع "يوروبسرفر" الأوروبي.

وأنهى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عملية برخان، وهي عملية نشر القوات الفرنسية لمدة ثماني سنوات للتصدي للمتطرفين عبر منطقة الساحل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 وسط استياء متزايد بين السكان المحليين ضد باريس.

وقد أدى ذلك، إلى موجة الانقلابات الأخيرة في منطقة الساحل، مع النفوذ المتزايد للأجهزة الأمنية الروسية مثل مجموعة فاغنر المعاد هيكلتها، إلى تآكل نفوذ أوروبا في المنطقة بشكل خطير.

وفي السنوات العشر التي سبقت عام 2023، أنفق الاتحاد الأوروبي 600 مليون يورو على مهام مدنية وعسكرية في منطقة الساحل، ودرّب 30 ألف فرد من قوات الأمن في مالي والنيجر.