واشنطن: إيران طلبت مساعدتنا بعد تحطم مروحية رئيسي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن إيران طلبت مساعدتها بعد حادث تحطم المروحية، الذي أودى بالرئيس إبراهيم رئيسي، من دون مزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين: "لن أخوض في التفاصيل، لكن الحكومة الإيرانية طلبت منا المساعدة".