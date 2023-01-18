القضاء الإيراني: لن نتسامح مع "الجواسيس".. والمواطن البلجيكي المعتقل متهم بالتجسس

القضاء يدعو بريطانيا للاعتذار بعد إعدام أكبري

وفي سياق متصل، طالب المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود ستايشي، الحكومة البريطانية تقديم اعتذار إلى الشعب الإيراني بعد إعدام علي رضا أكبري السبت الماضي بتهمة التجسس.

ويحمل أكبري الجنسيتين البريطانية والإيرانية، وتم اتهامه بالتجسس لصالح المخابرات البريطانية عندما كان يتولى منصب نائب وزير الدفاع في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي، وبعدها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

وقال ستايشي: "ردود الفعل المتوترة والمتسرعة من قبل النظام البريطاني على تنفيذ حكم القضاء على أحد جواسيسه البارزين في البلاد من قبل القضاء، علامة أخرى على حقد هذه الحكومة".

وأضاف: "كان من المتوقع أن تعتذر الحكومة البريطانية رسميًا على الأقل للأمة الإيرانية، لكن ردود الفعل أظهرت أن الكراهية المؤسسية الموجودة في الذاكرة التاريخية للأمة الإيرانية تجاه هذه الحكومة ترجع إلى المعرفة الحقيقية والعميقة للأمة الإيرانية عن البريطانيين".

وقالت السلطات القضائية الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنها "اعتقلت نحو 40 من الرعايا الأجانب ومن جنسيات مختلفة كانوا يحرضون على الاحتجاجات" التي تصفها طهران بـ"الاضطرابات".

وكانت فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، قد طلبت من مواطنيها الامتناع عن السفر إلى إيران بعد دخول البلاد في موجة احتجاجات شعبية منذ منتصف أيلول/سبتمبر 2022، على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي الشرطة في طهران.