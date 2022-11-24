أنور إبراهيم رئيسًا للوزراء في ماليزيا.. فمن هو؟

أعلن القصر الملكي في ماليزيا، اليوم الخميس، تعيين أنور إبراهيم رئيسًا للوزراء في البلاد.

وجاء تعيينه بعد أيام من إعلان إبراهيم، زعيم المعارضة في الفترة التشريعية الماضية، أن تحالفه "باكاتان هارابان" تحدث إلى كتل أخرى في البرلمان، ولديه أكثر من 111 مقعدًا، وهو ما يكفي لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأسفرت الانتخابات العامة التي جرت، السبت، عن برلمان معلق غير مسبوق، إذ لم يفز أي من التحالفين الرئيسيين، حيث يقود أنور أحدهما، بينما يقود الآخر رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، بعدد كاف من المقاعد تؤهله لتشكيل حكومة.

وتصدر تحالف الأمل الذي يتزعمه أنور (75 عاما) انتخابات السبت بـ82 مقعدا، أي أقل من 112 مقعدا لازمة لتحقيق أغلبية، بينما فاز التحالف الوطني اليميني الذي يتزعمه محيي الدين ياسين بـ 73 مقعدا، وبرز الحزب الإسلامي الماليزي كأكبر حزب منفرد بـ 49 مقعدا.