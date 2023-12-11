تفكيك شبكة تجسّس تابعة للمخابرات الأوكرانية في القرم‎

وبحسب الأمن الروسي، كان هدف الشبكة "تنفيذ أعمال إرهابية مدوّية ضد ممثلي سلطات الدولة (الروسية)، وعسكريّي القوات المسلحة الروسية، وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وكذلك منشآت النقل والبنية التحتية للطاقة في شبه الجزيرة".

وأعلن البيان "تحديد هوية أفراد جهازي الاستخبارات والأمن العسكريين الأوكرانيين الذين وجّهوا شبكة العملاء في القرم".

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، يعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بشكل متواصل، تفكيك خلايا سرية وإلقاء القبض على "عملاء متعاونين مع الاستخبارات الأوكرانية" في أكثر من مدينة روسية، لكن الأغلبية يتم القبض عليهم في شبه جزيرة القرم التي كانت جزءا من الأراضي الأوكرانية، قبل أن تضمّها روسيا عام 2014.