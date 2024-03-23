تبنى هجوم موسكو.. من هو تنظيم "داعش - خراسان"؟

قتُل نحو 62 شخصا، إثر هجوم نفذه مسلحون على قاعة للحفلات الموسيقية في إحدى ضواحي العاصمة الروسية موسكو، في حين إن الرقم مرشح للزيادة، وفقا لما نقلت وكالات أنباء محلية عن لجنة التحقيق.

ويعيد الهجوم الأخير، حادثة مشابهة وقعت في يناير الماضي، في إيران إذ جرى استهداف تجمعات كبيرة أسفرت عن مقتل العشرات، فيما تبنى الهجومين اللذين سبق للولايات المتحدة التحذير منهما، تنظيم داعش.

تنظيم "داعش – خراسان"

وأعلن تنظيم داعش الذي استهدف روسيا مرّات عدّة، في بيان على تليغرام أنّ مقاتليه "هاجموا تجمّعا كبيرا في محيط العاصمة الروسيّة موسكو"، بحسب بيان نقلته وكالة "فرانس برس".

من جهتها، نقلت وكالات أنباء روسيّة عن الكرملين أنّ بوتين تلقّى تقارير من رئيس أجهزة الأمن، ولجنة التحقيق، والحرس الوطني، ومن وزراء الداخليّة والصحّة وحالات الطوارئ، ولم تكشف بعد عن الجهة المنفذة، قائلة: "إن التحقيقات جارية لكشف المنفذين".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم قولهم، إن الولايات المتحدة جمعت معلومات استخباراتية، تفيد بأن تنظيم "داعش – خراسان"، وهو أحد فروع التنظيم في أفغانستان كان يخطط لشن هجوم على موسكو، مشيرا إلى نشاط أعضاء من هذا التنظيم في روسيا.