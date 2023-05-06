تقرير: مخاوف من اقتراب الغزو الصيني المزعوم إلى تايوان

ووفقًا لتقرير الصحيفة البريطانية، شوهدت طائرة استطلاع مسلحة صينية دون طيار من طراز "تي بي – 001"، الأسبوع الماضي، وهي تحوم فوق تايوان "من خلال التحليق بعكس اتجاه عقارب الساعة" من جنوب غرب الجزيرة.

وقالت الصحيفة إن طائرات مسيرة أخرى من طراز "بي زد كيه – 005" حلقت "في اتجاه عقارب الساعة" من الشمال إلى الشرق، ثم إلى الجنوب الغربي.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام صينية قولها إن الطائرات دون طيار هذه يمكنها "إجراء استطلاع على الجانب الشرقي من الجزيرة وتقديم معلومات دقيقة لتنفيذ ضربات موجهة أو ضربات أخرى لتصفية مسؤولين معينين في حالة اندلاع صراع".

كما أوردت "التايمز" في تقريرها - الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني – تصريحات أدلى بها مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، روبرت أوبراين، لصحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، حيث قال إن الصين يمكن أن تغزو تايوان في غضون عامين، داعيًا طوكيو وواشنطن لـ"التعامل بحزم مع بكين".