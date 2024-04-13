محذّرة من انتخابه.. هاريس: ترامب سيعيدنا 160 سنة إلى الوراء

حذّرت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الجمعة، من إعادة انتخاب ترامب، قائلة إنه يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في مسألة حقوق النساء الإنجابية، إذا ما أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر المقبل.

وقالت هاريس خلال تجمع في توسون بولاية أريزونا "هذا ما ستبدو عليه ولاية جديدة لترامب: مزيد من الحظر، ومزيد من المعاناة، ومستوى أقل من الحريات". وفق وكالة "فرانس برس".

وجاءت تصريحاتها عقب قرار للمحكمة العليا بولاية أريزونا أيدت فيه قانونًا يعود إلى العام 1864 يفرض حظرًا كاملا تقريبًا للإجهاض. ورأت هاريس أن ترامب هو مهندس ذلك القرار.

وقالت "تماما كما فعل (ترامب) في أريزونا، يريد إعادة أمريكا إلى القرن التاسع عشر. لكننا لن نسمح بأن يحصل ذلك؛ لأننا في سنة 2024، ولسنا في القرن التاسع عشر، ولن نعود إلى الوراء".