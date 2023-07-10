انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري للحوار بين روسيا ودول الخليج

انطلقت اليوم الإثنين، في العاصمة الروسية موسكو، أعمال الاجتماع الوزاري السادس للحوار بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد الاجتماع حضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظرائه الخليجيين، ويأتي "ضمن الحوار الإستراتيجي بين روسيا ودول الخليج".

وقال وزير الخارجية الروسية، في كلمة ترحيبية، قبل انطلاق الجلسة المغلقة: "لدينا علاقة مميزة وهي آخذة بالتطور وباستمرارية مع جميع دول مجلس التعاون، نحن ندعم بشدة تعزيز التبادل التجاري بين دولتنا وجميع دول مجلس التعاون".

بدوره وزير الخارجية العماني قال قبيل بدء الجلسة المغلقة: "يسهم هذا الاجتماع في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون وروسيا، وهناك العديد من البرامج التي تعكس انفتاح دول المجلس على الشراكة مع العالم".

وأعرب الوزير العماني عن ترحيبه "بالتشارك مع روسيا لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا وتطورًا"، مضيفًا: "نسعى لتعميق التفاهم وتعزيز العلاقات بين الخليج وروسيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

وشدد الوزير على أن سلطنة عمان، تدعو إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، قائلًا: "الأزمة الأوكرانية لها تداعيات على الأمن والسلم الدوليين ويجب تحكيم لغة الحوار، ويجب حل النزاع بالوسائل السلمية والالتزام بمبادئ حسن الجوار".

ولاحقًا، عقدت خلف الأبواب المغلقة الاجتماعات التي تستضيفها "دار الضيافة" التابعة للخارجية الروسية في موسكو، على أن يليها مؤتمر صحفي لتوضيح أهم النقاط التي اتفق عليها وزراء خارجية كل من روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بعد المباحثات.