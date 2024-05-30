إيران: إقصاء 25 مترشحا لـ"الرئاسة" لعدم "استيفاء الشروط"
قال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن 25 شخصاً وصلوا إلى مبنى وزارة الداخلية للترشح للانتخابات الرئاسية "لكنهم جميعا ليس لديهم الشروط المطلوبة للترشح".
جاء ذلك مع انطلاق عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، صباح الخميس، المقرر إجراؤها في 28 من يونيو/حزيران المقبل.
وقال وزير الداخلية الإيراني الجنرال أحمد وحيدي للصحفيين "الخطوة الأولى للتسجيل هي 5 أيام، ووقت التأكد من أهلية المرشحين 7 أيام".
وأضاف: "بعد ذلك، يكون لدى المرشحين المؤهلين 15 يومًا لبدء الحملات الانتخابية".
وأكد الوزير الإيراني: "تجاوزنا الأزمة، وعلى الجميع الاستعداد للمشاركة الحاشدة في الانتخابات الرئاسية المبكرة".
وتابع: "رغم الخسارة الكبيرة برحيل إبراهيم رئيسي، إلا أننا تجاوزنا هذه الأزمة بدعم من المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، ولم يحدث أي اضطراب في شؤون البلاد"، وفق قوله.