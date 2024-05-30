إيران: إقصاء 25 مترشحا لـ"الرئاسة" لعدم "استيفاء الشروط"

وقال وزير الداخلية الإيراني الجنرال أحمد وحيدي للصحفيين "الخطوة الأولى للتسجيل هي 5 أيام، ووقت التأكد من أهلية المرشحين 7 أيام".

وأضاف: "بعد ذلك، يكون لدى المرشحين المؤهلين 15 يومًا لبدء الحملات الانتخابية".

وأكد الوزير الإيراني: "تجاوزنا الأزمة، وعلى الجميع الاستعداد للمشاركة الحاشدة في الانتخابات الرئاسية المبكرة".

وتابع: "رغم الخسارة الكبيرة برحيل إبراهيم رئيسي، إلا أننا تجاوزنا هذه الأزمة بدعم من المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، ولم يحدث أي اضطراب في شؤون البلاد"، وفق قوله.