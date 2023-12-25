إيران تنفي مهاجمة ناقلة كيماويات قرب الهند

نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، اتهامًا أمريكيًّا بأن إيران هاجمت ناقلة كيماويات قرب الهند، قائلًا إن الاتهامات "لا أساس لها".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الأول السبت، إن طائرة مسيرة أطلقت من إيران أصابت ناقلة كيماويات في المحيط الهندي.

وأوضحت أن الناقلة التي تعرضت للهجوم قبالة سواحل الهند جرى استهدافها "بطائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه أطلقت من إيران".