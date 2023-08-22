بريغوجين: "فاغنر" في أفريقيا من أجل صون عظمة روسيا‎

قال زعيم جماعة "فاغنر" الروسية المسلحة يفغيني بريغوجين في مقطع فيديو حديث، إنه موجود حاليًا مع مقاتلين تابعين له في أفريقيا حيث يعمل من أجل الحفاظ على عظمة روسيا، داعيًا إلى التطوع معه.

وظهر بريغوجين في هذا الفيديو مساء الاثنين لأول مرة منذ أن قرر وقف تمرده ضد الحكومة الروسية في حزيران/يونيو الماضي.

وكان مسلحًا ويرتدي ملابس مموهة في منطقة صحراوية.

وقال في الفيديو الذي بُث على حسابات في تطبيق تلغرام مقربة من مجموعته: "نحن نعمل! درجة الحرارة +50، مثلما نحبها تماما. مجموعة فاغنر تنفذ مهمة استطلاعية، وهذا يعزز عظمة روسيا في جميع القارات ويصون حرية أفريقيا".

وبعد أن قال إن مجموعته تمثل "كابوسًا" لتنظيمي داعش والقاعدة، دعا بريغوجين إلى التطوع في صفوف مجموعته "لتحقيق المهام التي تم تحديدها والتي وعدنا بالوفاء بها".

ولم يذكر في أي بلد هو، فيما تتواجد المجموعة في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وبالإضافة إلى وجود فاغنر، تنفذ روسيا حملة دبلوماسية منذ عدة سنوات في أفريقيا على حساب القوى الغربية التقليدية.