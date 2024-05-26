خلافات دول الساحل وجيرانها تنذر بتفاقم التطرف في المنطقة

أشعلت الخلافات بين دول الساحل الثلاث مالي، والنيجر، وبوركينافاسو، وجيرانها، نيران نشاط الجماعات المتطرفة، لاسيما بعد تجميد العمليات الأمنية المشتركة لمكافحة المسلحين في منطقة خليج غينيا، وغرب أفريقيا.

وخلال الأشهر الأخيرة تدهور الوضع الأمني جراء التغييرات التي تشهدها بلدان الساحل، والأزمة الاقتصادية، وزيادة القمع ضد المعارضين، ما دفع الآلاف من مواطني المنطقة إلى الوصول إلى الأراضي الأكثر استقرارا غرب أفريقيا، والسنغال، وكوت ديفوار، مع خطر استخدام الجماعات الإرهابية السكان المحرومين لتوسيع نفوذها الجغرافي.

وتقترب الهجمات، أكثر فأكثر، من عواصم هذه الدول، بعضها نفذتها جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وتنظيم داعش، في الصحراء الكبرى، المتطرفتان.

ويبرز ذلك من خلال تنفيذ استعراض للقوة، الأسبوع الماضي، في منطقة همدالاي، على بعد 30 كيلومترًا فقط من عاصمة النيجر نيامي، ما نبّه السلطات إلى قدرات المتطرفين على إشعال النار في قلب العواصم الساحلية.

انقطاع التعاون بين بنين وبوركينا فاسو والنيجر

وفي ظل التوترات الحالية بين بنين والنيجر، لا تستطيع هاتان الدولتان الاتفاق على مواجهة التهديد الإرهابي، إذ لا تتمتع كوتونو أيضا بعلاقات أفضل مع بوركينا فاسو.