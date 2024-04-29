روسيا تسيطر على "مواقع استراتيجية" في خاركيف

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تقدمت في عدة مناطق على طول خط المواجهة في أوكرانيا، إذ سيطرت على قرية في منطقة دونيتسك وحققت تقدما في مواقع استراتيجية في منطقة خاركيف وصدت عدداً من الهجمات الأوكرانية.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية هُزمت في مناطق سينكيفكا في منطقة خاركيف وفي عدد من النقاط الأخرى على طول خط المواجهة، وأن القوات الروسية سيطرت على قرية سيمينيفكا شمال غرب أفدييفكا، و"هزمت القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في عدد من القرى الأخرى بالمنطقة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن بيان للوزارة.

وتسيطر روسيا على حوالي 18 في المئة من الأراضي الأوكرانية في المناطق الشرقية والجنوبية، وتواصل التقدم منذ فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف عام 2023 في تحقيق تقدم كبير ضد القوات الروسية المتمركزة بشكل جيد.

وفي فبراير شباط، أمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بالتوغل بشكل أكبر داخل أوكرانيا بعد السيطرة على بلدة أفدييفكا، إذ قال إن القوات الأوكرانية اضطرت إلى الفرار وسط الفوضى فيما أعلنت أوكرانيا انسحابها من أفدييفكا.