ارتفاع حدة التوتر في أرمينيا والمعارضة تعلن العصيان المدني

أوقفت الشرطة الأرمينية، اليوم الاثنين، العشرات من المحتجين على نقل أراض إلى أذربيجان، بعد أن حاولوا إغلاق شارع رئيس في العاصمة يريفان، في وقت بدأت فيه المعارضة عصيانا مدنيا، وفق وكالة "رويترز".

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن الشرطة الأرمينية اعتقلت عشرات من محتجين اليوم الاثنين.

ونقلت الوكالة عن مجموعة من المعارضين لرئيس الوزراء نيكول باشينيان قولها، إن أعضاءها ينظمون احتجاجات في أرجاء البلاد.