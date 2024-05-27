ارتفاع حدة التوتر في أرمينيا والمعارضة تعلن العصيان المدني
أوقفت الشرطة الأرمينية، اليوم الاثنين، العشرات من المحتجين على نقل أراض إلى أذربيجان، بعد أن حاولوا إغلاق شارع رئيس في العاصمة يريفان، في وقت بدأت فيه المعارضة عصيانا مدنيا، وفق وكالة "رويترز".
وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن الشرطة الأرمينية اعتقلت عشرات من محتجين اليوم الاثنين.
ونقلت الوكالة عن مجموعة من المعارضين لرئيس الوزراء نيكول باشينيان قولها، إن أعضاءها ينظمون احتجاجات في أرجاء البلاد.
وأعلنت المعارضة الأرمينية العصيان المدني في البلاد، اعتبارا من صباح اليوم الاثنين، بدعوة من الأسقف باغرات غالستانيان، مطالبة برحيل رئيس الحكومة نيكول باشينيان.
وأغلق المعتصمون الطريق السريع المؤدي إلى إيران قرب مدينة أشتاراك، وعددا من الشوارع في العاصمة يريفان.
ويأتي تجدد الاحتجاجات بعد أيام من تسليم أرمينيا أربع قرى حدودية لأذربيجان سيطرت عليها يريفان قبل عقود، في خطوة جديدة نحو التطبيع بين البلدين، واحتجاجا على سياسة باشينيان.