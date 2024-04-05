تشاد.. الدعاية الانتخابية لديبي تثير غضب المعارضة

قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية في تشاد المقررة في السادس من مايو/أيار، أثار انتشار دعاية وملصقات للرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي غضب المعارضة، التي اعتبرت الأمر "انتهاكا خطيرا".

وظهرت منذ أيام عدة، ملصقات وصور تحمل صورة الرئيس الانتقالي والمرشح للانتخابات الرئاسية محمد إدريس ديبي، على اللوحات الإعلانية المثبتة على الطرق الرئيسة في العاصمة نجامينا وبعض البلدات الإقليمية.

واتهمت المعارضة ديبي بـ"انتهاك خطير" لقانون الانتخابات الذي يحظر الدعاية خارج الحملة الانتخابية المقررة من 14 أبريل/نيسان إلى 4 مايو/أيار، بحسب إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية.

كما هاجمت المعارضة التشادية هيئة إدارة الانتخابات، التي ردت أخيرا على تلك الاتهامات.

وقالت هيئة تنظيم الانتخابات في بيان: "طالبنا جميع المرشحين بإزالة الملصقات وغيرها من صور الحملات الانتخابية في جميع أنحاء التراب الوطني".

وقال رئيس هيئة تنظيم الانتخابات أحمد برشيريت: "هيئة تنظيم الانتخابات في تشاد مستقلة. لقد اتخذنا الإجراءات اللازمة حتى تتوقف جميع وسائل الدعاية بشكل فعال، سواء على مستوى المدينة هنا أو على مستوى المحافظات. دع الناس يقولون ما يفكرون به، لكننا نقوم بعملنا، هذا كل شيء".

وحذرت من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الانتخابات، إذا لم تتم إزالة هذه الملصقات على الفور من اللوحات الإعلانية.