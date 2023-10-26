وول ستريت: مقاتلو حماس تدربوا في إيران قبل هجمات الـ7 من أكتوبر

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المئات من مقاتلي حركة "حماس" تلقوا تدريبات قتالية متخصصة في إيران في الأسابيع التي سبقت هجماتها على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لأشخاص مطلعين على المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالهجوم.

وقالت المصادر إن نحو 500 مسلح من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" المتحالفة معها شاركوا في التدريبات، في سبتمبر/ أيلول الماضي، التي قادها ضباط من "قوة القدس"، ذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وأن بعض التدريبات تمت بحضور الجنرال "إسماعيل قآني"، قائد فيلق القدس شخصيًّا.