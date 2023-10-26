وول ستريت: مقاتلو حماس تدربوا في إيران قبل هجمات الـ7 من أكتوبر
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المئات من مقاتلي حركة "حماس" تلقوا تدريبات قتالية متخصصة في إيران في الأسابيع التي سبقت هجماتها على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لأشخاص مطلعين على المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالهجوم.
وقالت المصادر إن نحو 500 مسلح من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" المتحالفة معها شاركوا في التدريبات، في سبتمبر/ أيلول الماضي، التي قادها ضباط من "قوة القدس"، ذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني، وأن بعض التدريبات تمت بحضور الجنرال "إسماعيل قآني"، قائد فيلق القدس شخصيًّا.
وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي قدّم الأربعاء، على لسان الأدميرال دانييل هاغاري، كبير المتحدثين باسم الجيش، بعض تصريحاته الأكثر صراحة حتى الآن بشأن دور إيران في مساعدة حماس والجماعات المسلحة الأخرى.
حيث قال "هاغاري": "قبل الحرب ساعدت إيران حماس بشكل مباشر بالمال والتدريب والأسلحة والمعرفة التكنولوجية. وحتى الآن، تساعد إيران حماس بالمعلومات الاستخباراتية".
بدورها قالت الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب مسؤولين أمريكيين، إن إيران درّبت بانتظام مسلحين في إيران وأماكن أخرى، لكن ليس لديهم مؤشرات على تدريب جماعي قبل الهجوم مباشرة. وأفاد المسؤولون الأمريكيون بعدم وجود معلومات تشير إلى أن إيران أجرت تدريبات على وجه التحديد للتحضير لأحداث الـ7 من أكتوبر.
إذ قال نورمان رول، كبير مسؤولي المخابرات الأمريكية في إيران من 2008 إلى 2017، إن الحرس الثوري الإيراني شارك منذ فترة طويلة في تدريب وتمويل ودعم الجماعات في المنطقة، لكن هذا لا يعني أن إيران وجهت هجمات الـ7 من أكتوبر. كما إنه من النادر أن تقوم إيران بإشراك أفرادها بشكل مباشر.
وتابعت الصحيفة بأن إسرائيل والولايات المتحدة سعتا إلى تسليط الضوء على دور إيران في دعم حماس وغيرها من الجماعات المعادية لإسرائيل، بما في ذلك ميليشيا "حزب الله"، التي انخرطت في تبادلات متفرقة لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية لإسرائيل.
لكن مع شبح حرب أوسع يلوح في الأفق، قالت الولايات المتحدة إنه ليس لديها دليل على أن إيران كانت متورطة بشكل مباشر في التخطيط لهجمات الـ7 من أكتوبر أو الموافقة عليها.
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال"