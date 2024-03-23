تصفها موسكو بـ"القرصنة".. هل يمكن لأوروبا مصادرة عائدات الأصول الروسية؟

خرج الاتحاد الأوروبي، أخيرا، باتفاق مبدئي على منح عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، ما أثار تساؤلات بشأن قدرة أوروبا على تطبيق هذه الخطوة التي تصفها روسيا بـ"القرصنة".

وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين إن هذا الإجراء "يوفر لأوكرانيا تمويلا للمعدات العسكرية، ونتوقع جمع نحو 3 مليارات يورو من العائدات في عام 2024، ومبالغ قد تكون مماثلة في السنوات المقبلة".

لكن دير لاين لم تعطِ وقتا محددا للبدء باستخدام عائدات الأصول، معيدة ذلك إلى تبني الزعماء الأوروبيين الاتفاق بشكل نهائي.

وتبلغ الأموال التي جمدها الاتحاد الأوروبي منذ الحرب بين روسيا وأوكرانيا نحو 200 مليار يورو، محسوبة من أصول البنك المركزي الروسي.

وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي لعائدات هذه الأصول، فإن 90% منها ستذهب إلى صندوق يستخدم لتغطية تمويل شراء أسلحة لأوكرانيا، أما النسبة الباقية فسيتم تحويلها إلى ميزانية الاتحاد للمساعدة في زيادة القدرات الصناعية الدفاعية الداخلية لأوكرانيا.