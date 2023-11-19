أوكرانيا: روسيا تهاجم كييف بطائرات مسيرة لليلة الثانية على التوالي

قالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، إن روسيا شنَّت بضع موجات من الهجمات بطائرات مسيرة على المدينة في وقت مبكر اليوم الأحد لليلة الثانية على التوالي، في تصعيد لهجماتها على العاصمة الأوكرانية بعد توقف لعدة أسابيع.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تيليغرام، إن "الطائرات المسيرة التابعة للعدو أُطلقت في مجموعات عديدة وهاجمت كييف في موجات من اتجاهات مختلفة، وفي الوقت ذاته كانت تغيّر باستمرار من مسارها...".