الصين تتهم اليابان بتصريف مياه ملوثة نووياً بشكل تعسفي‎

اتّهمت الصين الثلاثاء، اليابان، بالتخطيط لـ"تصريف مياه ملوثة نوويًّا بصورة تعسفية" في البحر، بعد أن قالت طوكيو إنها ستبدأ بتصريف المياه المعالجة من منشأة فوكوشيما في المحيط الهادئ هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين إنّ "المحيط ملكٌ عام لجميع البشر وليس مكانًا لليابان كي تصرّف فيه بصورة تعسّفية مياهًا ملوّثة نوويًّا"، مضيفًا أنّ بكين ستتّخذ "الإجراءات الضرورية لضمان البيئة البحرية وسلامة الغذاء والصحّة العامة".

وأعلنت اليابان، الثلاثاء، أنها ستبدأ في الـ24 من آب/ أغسطس بتصريف أكثر من مليون طن من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما المنكوبة للطاقة النووية، لتشرع بذلك في تنفيذ خطة أثارت انتقادات حادة من الصين ومجموعات الصيد المحلية.

وتؤكد اليابان أن "تصريف المياه آمن". وأعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي وكالة الأمم المتحدة التي تعنى بالطاقة النووية، الضوء الأخضر للخطة في تموز/ يوليو، وقالت إنها تستوفي المعايير الدولية وإن تأثيرها على الأفراد والبيئة "لا يكاد يذكر".