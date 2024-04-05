واشنطن بوست: الانتخابات التمهيدية كشفت نقاط ضعف بايدن وترامب

ربما تكون الانتخابات التمهيدية الأخيرة ذات الإقبال المنخفض نسبيًا في كونيتيكت، ونيويورك، ورود آيلاند، و ويسكونسن، قد حسمت السباق التمهيدي الرئاسي، لكنها كشفت أيضًا عن نقاط ضعف محتملة في التحالفات الداعمة لكل من الرئيسين الحالي جو بايدن، والأسبق دونالد ترامب.

يأتي ذلك فيما يستعد بايدن وترامب للمواجهة الأكبر، في نوفمبر/تشرين الأول المقبل، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، وأعربت فيه عن اعتقادها بأن الانتخابات التمهيدية الأخيرة في الولايات المذكورة، تقدم لمحة دقيقة عن الديناميكيات التي تشكل المشهد الانتخابي.

فقد خسر ترمب جزءًا كبيرًا من الناخبين الجمهوريين لصالح السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، على الرغم من انسحابها من السباق الانتخابي قبل نحو شهر.

وكانت هايلي تمكنت من تأمين نسب كبيرة من الأصوات في عدة ولايات، ما يدل على وجود انقسام ملحوظ داخل صفوف الحزب الجمهوري.

على الجانب الديمقراطي، طغى امتناع عدد من الناخبين الأساسيين في الحزب عن التصويت لصالح بايدن احتجاجًا على سياسته إزاء الحرب في غزة، على الانتصارات المريحة التي حققها في الانتخابات التمهيدية.

وفي ولايات مثل رود آيلاند، وويسكونسن، صوّت جزء كبير من الناخبين الديمقراطيين بـ "غير ملتزم"، ما يشير إلى استياء واسع من النهج الذي يتبعه الرئيس حيال الأزمة في غزة.