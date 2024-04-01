روسيا: المعتقلون الأجانب في داغستان على صلة بهجوم موسكو

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إن مقاتلين أجانب اعتقلوا يوم الأحد في منطقة داغستان، جنوبي البلاد، متورطون في تمويل هجوم وقع الشهر الماضي على قاعة حفلات موسيقية قريبة من موسكو.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" اليوم الإثنين، عن الجهاز قوله إن أحد الرجال الأربعة المعتقلين اعترف بأنه أحضر بنفسه أسلحة للمهاجمين.

وأعلنت السلطات الروسية، أمس الأحد، اعتقال مجموعة من الرجال كانوا يخططون للقيام بأعمال عنف، لكنها لم تكشف عن جنسياتهم.