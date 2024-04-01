روسيا: المعتقلون الأجانب في داغستان على صلة بهجوم موسكو
قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي إن مقاتلين أجانب اعتقلوا يوم الأحد في منطقة داغستان، جنوبي البلاد، متورطون في تمويل هجوم وقع الشهر الماضي على قاعة حفلات موسيقية قريبة من موسكو.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" اليوم الإثنين، عن الجهاز قوله إن أحد الرجال الأربعة المعتقلين اعترف بأنه أحضر بنفسه أسلحة للمهاجمين.
وأعلنت السلطات الروسية، أمس الأحد، اعتقال مجموعة من الرجال كانوا يخططون للقيام بأعمال عنف، لكنها لم تكشف عن جنسياتهم.
وقُتل 144 شخصًا على الأقل في هجوم 22 مارس/ آذار، حيث أعلن تنظيم "داعش خرسان" مسؤوليته عنه لكن روسيا قالت أيضا إنها تعتقد أن "قوميين أوكرانيين" على صلة بالهجوم، وهو ما نفته كييف بشدة.
يذكر أن الرجال الأربعة، الذين تتهمهم روسيا بتنفيذ الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية بموسكو، من عرقية الطاجيك، وفق "إنترفاكس".