أول تصريح للقائد السابق للجيش الأوكراني بعد إقالته

كشف القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في أول تصريح له بعد إقالته من منصبه يوم الخميس، أنه لم يشغل أي منصب بعد إقالته، رافضاً كافة المناصب والخيارات التي عرضها عليه الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

ونشر زالوجني أول تدوينة له على تطبيق تلغرام بعد إقالته، مشيراً أنه لا يشغل أي منصب حالياً على الإطلاق.

وكتب: "أشعر بالشرف والمسؤولية أمام كل مدافع ومدافعة عن أوكرانيا، رغم أنني لا أشغل منصبًا حاليًا".