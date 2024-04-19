"يعاني اضطرابا".. توضيحات إيرانية بشأن المتهم باقتحام القنصلية في باريس

نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن "مصدر مسؤول" في السفارة الإيرانية بالعاصمة باريس، أن الشخص الذي أوقفته الشرطة الفرنسية يحمل الجنسية الإيرانية.

وذكر المصدر أن "مقيماً إيرانياً يعاني من اضطراب نفسي دخل إلى القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في باريس اليوم متظاهراً بوجود متفجرات يحملها معه الأمر الذي أثار مخاوف الإيرانيين الذين كانوا يراجعون القسم القنصلي لإنجاز معاملاتهم".

وأضاف "وبعد التحدث مع هذا الشخص، شعر بالرضا أخيرًا وغادر القسم القنصلي في السفارة، وبعد مغادرته مبنى السفارة الإيرانية، ألقت الشرطة القبض على هذا الشخص".

وبحسب بيان السفارة الإيرانية في باريس، فإن المتهم هو نفس الشخص الذي أشعل النار في إطار أمام السفارة الإيرانية منذ فترة طويلة، وقد تم عرضه على المحكمة من قبل وصدر حكم ابتدائي ضده.

وبحسب البيان فإن "أعضاء القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في باريس يتمتعون بصحة جيدة ولم يلحق أي ضرر بالقسم القنصلي".

قنبلة وحزام ناسف

وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت في وقت سابق توقيف رجل هدد بتفجير نفسه أمام القنصلية الإيرانية في باريس.

وكانت الشرطة طوقت القنصلية، وقالت عبر منصة "إكس" إنها انتشرت في المكان وطالبت الجمهور بالابتعاد عن المنطقة وقامت بنشر القوات الخاصة.

وأفاد مصدر من الشرطة الفرنسية بأنه تم رصد رجل يدخل القنصلية الإيرانية في باريس هذا الصباح ومعه على ما يبدو قنبلة يدوية وحزاماً ناسفاً.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن شاهداً "رأى رجلاً يدخل إلى القنصلية حاملا قنبلة يدوية أو سترة ناسفة".

ونقلت عن مصدر في الشرطة الفرنسية أن قائد الشرطة لوران نونيز حشد "كتيبة البحث والتدخل" (بي ار اي)، وهي قوة خاصة تابعة للشرطة، موضحاً أن القنصلية تقدمت "بطلب للتدخل".