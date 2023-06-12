إيطاليا تحدد موعد جنازة سيلفيو بيرلسكوني

تقام جنازة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، يوم الأربعاء المقبل، في كتدرائية ميلانو، حسبما أفاد متحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في المدينة، مساء الإثنين.

وقال المتحدث، إن الجنازة ستبدأ الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.

ورحل برلكسوني صباح اليوم، عن 86 عامًا في مستشفى سان رافاييل بميلانو، حيث خضع هنالك للعلاج مدة 6 أسابيع من عدوى رئوية مرتبطة بسرطان الدم النخاعي المزمن الذي أصيب به.

وبعد وفاته نقل جثمانه إلى منزله في مدينة أركوري قرب ميلانو، حيث كان في استقباله عشرات من أفراد عائلته وأصدقائه.

وقطب الإعلام والملياردير برلكسوني أحدث تغييرًا كبيرًا في المشهد السياسي في إيطاليا، وكان أحد أكثر الشخصيات بريقًا في هذا البلد، وقاد 3 حكومات بين (1994-2011)، بثروة تزيد عن 6 مليارات دولار.

ولم تخل حياته المهنية المثيرة للجدل من الفضائح الجنسية، واتهامات بالفساد وإدانة بالاحتيال الضريبي.