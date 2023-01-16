وزيرة دفاع ألمانيا تطلب إعفاءها من منصبها وسط ازدياد الشكوك في قدراتها

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت، يوم الإثنين، أنها طلبت من المستشار أولاف شولتس إعفاءها من منصبها مع ازدياد الشكوك في قدرتها على إعادة الجيش الألماني إلى وضع لائق في ظل الحرب في أوكرانيا.

وقالت لامبريشت التي تنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس في بيان: "طلبت اليوم من المستشار إقالتي من منصب وزير الدفاع الاتحادي".

يأتي قرار الاستقالة في الوقت الذي تتعرض فيه ألمانيا لضغوط للموافقة على زيادة الدعم العسكري الدولي لكييف.

فيما قوبلت القدرات الدفاعية الألمانية بالتشكيك بعد أن خرجت بضع دبابات مشاة من طراز "بوما" من الخدمة خلال مناورات عسكرية في الآونة الأخيرة.