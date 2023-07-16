المعارك تحتدم شرق أوكرانيا

أفادت مسؤولة دفاعية أوكرانية كبيرة، اليوم الأحد، أن القتال في شرق البلاد "احتدم إلى حد ما"، إذ نشبت اشتباكات بين القوات الأوكرانية والروسية في ثلاث مناطق على الأقل على الجبهة الشرقية.

وشنت كييف الشهر الماضي هجوما مضادا طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا وحققت مكاسب تدريجية في أجزاء من الشرق والجنوب.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إن القوات الروسية تهاجم في اتجاه كوبيانسك في منطقة خاركيف على مدى يومين متتاليين.

وكتبت ماليار على "تيليغرام": "نحن في موقف دفاعي... هناك معارك شرسة ومواقع الجانبين تتغير بشكل مستمر عدة مرات في اليوم".

وذكرت أيضا أن الجانبين يشتبكان حول مدينة باخموت المدمرة، لكن القوات الأوكرانية "تتقدم تدريجيا" من ناحية الجنوب.

وأضافت أن قوات كييف تصد أيضا الهجمات الروسية بالقرب من أفدييفكا ومارينكا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، نُشرت مقتطفات منها اليوم، إن الهجوم المضاد الأوكراني "لا يحقق نجاحًا"، وإن محاولات اختراق الدفاعات الروسية باءت بالفشل.