إيران تحقق في "تسريب مخابراتي" محتمل أدى لاغتيال زاهدي في دمشق

كشف مسؤولون إيرانيون وسوريون، الخميس، عن إجراء طهران تحقيقاً في "تسريب مخابراتي" محتمل أدى لاغتيال محمد رضا زاهدي القيادي بالحرس الثوري ورفاقه بمقر السفارة الإيرانية في دمشق.

وظن قادة عسكريون إيرانيون أن مجمع السفارة الإيرانية في دمشق مكان آمن لعقد اجتماع رفيع المستوى، بعد شهور من الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، بحسب "رويترز".

وكان القادة الإيرانيون يعتقدون أن السفارة محمية بموجب الأعراف الدولية لحماية البعثات الدبلوماسية، لكنهم كانوا مخطئين، وفقاً لما أفاد به المسؤولون.

وقتلت ضربة جوية على المجمع 7 إيرانيين، يوم الاثنين، من بينهم محمد رضا زاهدي القيادي الكبير في الحرس الثوري الإيراني.

هذه الضربة هي الأجرأ في سلسلة من الهجمات التي استهدفت مسؤولين إيرانيين في سوريا منذ ديسمبر/ كانون الأول، وهي أيضاً الأكبر من حيث عدد القتلى الذين أسقطتهم.