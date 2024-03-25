مصدر روسي لـ"إرم نيوز": بنادق صيد قديمة استخدمت في هجوم موسكو

وأشار المصدر، إلى أن ارتفاع عدد الضحايا بذلك الشكل، جعل جهات التحقيق تقف على وجود تقاعس أمني في التحرك إلى مكان الحادث والتعامل مع الهجوم وقت تنفيذه.

ولفت إلى أن مدة الهجوم تجاوزت الـ 25 دقيقة وهي مدة طويلة، وأن وصول الإمدادات الشرطية إلى المكان في وقت مبكر، كان سيجعل عدد الضحايا أقل، وهو ما لم يحدث، رغم أنه كانت هناك نداءات من مواقع شرطية متحركة وقت الهجوم تمت تلبيتها بعد فترة طويلة من الوقت".

وأضاف :"في إطار تحريات أولية تابعتها جهات تحقيق عقب الساعات الأولى للحادث، فإن تحرك أولى الإمدادات الشرطية من تمركزها جاء متأخرا على الرغم من تعدد أشكال الإحاطة بمجريات العملية".