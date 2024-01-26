جنوب أفريقيا تشيد بقرار محكمة العدل: انتصار حاسم لحكم القانون

أشادت جنوب أفريقيا اليوم الجمعة، "بالنصر الحاسم" لحكم القانون الدولي، بعد أن قضت محكمة العدل الدولية لصالح طلبها فرض إجراءات طارئة على إسرائيل؛ بسبب عملياتها العسكرية في غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين، فيما تشن حربا ضد مسلحي حركة حماس في قطاع غزة.

إلا أن المحكمة لم تبت بعد في جوهر القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، وهي ما إذا كانت قد حدثت إبادة جماعية في غزة.

ووصفت إسرائيل مزاعم جنوب أفريقيا بأنها كاذبة و"مشوهة بشكل صارخ"، وقالت إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط قتلى من المدنيين.

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا في بيان، إن "اليوم يمثل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي وعلامة بارزة في طريق البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".

وأضافت: "تأمل جنوب أفريقيا بصدق ألا تعمل إسرائيل على تقويض تطبيق هذا القرار، كما هددت علنا بالقيام بذلك، ولكن العمل بدلا من ذلك على الالتزام به بالكامل؛ لأنها ملزمة بذلك".

وقالت إن جنوب أفريقيا ستواصل العمل في إطار المؤسسات الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين في غزة.