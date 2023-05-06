تركيا تقرر نقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، إن تركيا ستنقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان بعد إطلاق نار على سيارة السفير التركي.

وأضاف أوغلو لصحفيين في مدينة أنطاليا جنوب البلاد: "مع توصية من الحكومة الانتقالية والجيش السوداني، قررنا نقل سفارتنا مؤقتًا إلى بورتسودان لأسباب أمنية".