تركيا تقرر نقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، إن تركيا ستنقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان بعد إطلاق نار على سيارة السفير التركي.
وأضاف أوغلو لصحفيين في مدينة أنطاليا جنوب البلاد: "مع توصية من الحكومة الانتقالية والجيش السوداني، قررنا نقل سفارتنا مؤقتًا إلى بورتسودان لأسباب أمنية".
تعرضت سيارة السفير التركي في السودان لإطلاق نار من مجهولين، غير أنه لم يسفر عن إصابة أحد
مصدر دبلوماسي تركي
وكان مصدر دبلوماسي تركي قد قال في ساعة مبكرة من صباح اليوم إن سيارة السفير التركي في السودان تعرضت لإطلاق نار من مجهولين، غير أنه لم يسفر عن إصابة أحد.